港專夜校及英文專修課程將停辦　學生對升學感徬徨

港專自2003年起獲政府批准營辦政府資助夜中學課程，近日傳出消息有關課程即將停辦，直至今（28日）師生收到學校通知，指為了配合教育局政策，及為邁向「專業進修大學」的目標等原因，決定於2021/22學年停辦夜中學。有學生質疑，港專早已有此決定，但直至今日才通知師生，令一批仍在就讀的學生感到十分徬徨。雖然港專提供另一間營辦夜中學的機構聯絡，但學生質疑是否有足夠學額接收學生。

根據香港專業進修學校成人教育中心的網頁顯示，政府透過「指定夜間成人教育課程資助計劃」，資助成年學員修讀由認可辦學機構於指定中心提供的夜中學（即中一至中六）課程。自2003年起，港專一直獲政府批准營辦有關資助課程，同時為資助計劃下累積報讀人數最多的機構。

由港專管理的指定夜校上課中心有8間，遍布港九新界。其中在伊利沙伯中學分校就讀中五生蔡同學指，以往早於6月初就要繳交下學年的留位費，但至近日學校職員著學生在7月再查詢，並有消息傳出夜中學即將停辦，師生終在今日收到通知，指即將停辦夜中學及英文專修課程。她續指，今日已陸續有教職員執拾物品離開。

通告指出，為配合教育局政策和自資專上教育委員會的建議，較早前擬定了策略性發展計劃，目前正全力聚焦發展，積極推動「職業專才教育」課程，為邁向「專業進修大學」的目標而努力，因此決定本學年完結後停止開辦夜中學及英文專修課程，並知會了教育局。

港專指，準備了升學/轉學的資訊給學生，並與另一間營辦夜中學資助課程及英文專修課程的機構「香港路德會持續進修教育部」聯繫，安排在下月5日舉行簡介會，為學生提供課程資訊。

蔡同學指，同學們都質疑港專早有決定，但至今才公布，距離月底本學年完結只差1、2天，他們對有關決定感突然又徬徨，影響他們升學之餘，「中六同學不能行畢業禮。」他們又質疑路德會有否足夠學額接收學生，單是她的班級亦有20至30人。蔡認為：「夜校與大學課程不會互相排斥」，以此原因「殺校」感不解。蔡指，師生們期望可盡快與學校管理層溝通，解釋有關決定，甚至重新向教育局投標。

該校則以同樣的通告內容回覆東網記者，未有回答受影響學生有多少人；東網正向教育局查詢。