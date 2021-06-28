好棧花菇及尚品蜜棗違反食物標籤規例　涉事產品須回收

食安中心發現一個預先包裝乾冬菇及一個預先包裝蜜棗樣本，違反食物標籤規例。

食物安全中心今日(28日)公布，一個預先包裝乾冬菇樣本及一個預先包裝蜜棗樣本，含可在食物中使用的防腐劑二氧化硫，但未有在食物標籤上標明該款添加劑的作用類別及其名稱，違反食物標籤規例。中心正跟進事件。

該款預先包裝乾冬菇為「好棧盒裝日式花菇」，由好棧食品有限公司出品，產地為日本，重量為每包半斤，最佳食用日期為明年12月31日。至於出事的預先包裝蜜棗，為尚品之薈有限公司出品的「原色棗皇」，產地中國，重量為每包450克，最佳食用日期為明年12月30日。

食安中心表示，中心透過恆常的食物監測計劃，從兩間零售店分別抽取上述樣本作檢測。結果顯示，兩個樣本分別含百萬分之31及百萬分之65的二氧化硫，雖然含量符合法例標準，但樣本的食物標籤並未有標明該款添加劑的作用類別及其名稱。中心已知會涉事商戶上述違規事項，而有關零售商亦按中心指示對受影響批次產品進行回收。

中心指二氧化硫是一種防腐劑，經常用於乾菜、乾果、醃菜和鹽醃的魚製品等不同種類的食物。二氧化硫可溶於水中，清洗和烹煮可除去食物中大部分二氧化硫。不過，對二氧化硫有過敏反應的人，在食用後可能會出現氣喘、頭痛或惡心等徵狀。