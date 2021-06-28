政Whats噏：潘佩璆車胎漏氣冒雨返工　網友戥佢危險

呢幾日都係下雨天，天文台今日（28日）仲發出第一個黑雨警報添！天雨路滑就易生意外，勞工界前議員、聯合醫院顧問醫生潘佩璆早幾日返工時就禍不單行，遇着落雨塞車仲要車胎漏氣，但佢堅持返埋工先去車房整車，一眾網民見到都大呼驚險啊！

潘喺Facebook貼文，指當日落住雨，佢出門去醫院門診時突然發現左後輪嘅氣壓一夜間大幅急跌，即係車胎漏氣，於是急忙冒雨開車去附近車房囉，點知車房未開門。佢眼看返工時間逼近，就開車去醫院開工先，諗住睇完症應該仍然可以安全開去補胎。點知收工後開去補胎嘅半個多小時車程入面，車胎氣壓再快速下跌，加上落雨大塞車，佢等到心焦如焚，好不容易先捱到車胎舖補救啊。

佢又話補完胎之後仲要再過海巡房睇病人，之後再返九龍開會，兩程路都遇上塞車，好彩最終所有嘢都完成到，亦無遲到。佢感嘆生活上有時有啲小波折，發生時好煩惱，但過後回看就有一種做完耐力運動後嘅舒暢感喎。但一眾網友睇到都戥佢緊張，覺得佢嘅做法有啲冒險，建議佢出現同樣情況可以搭的士；亦有網友叫佢發現車胎漏氣應該先去附近油站打氣先繼續行駛。