窺淫罪立法在即 有議員擔心若欠事主指控難起訴

窺淫罪立法在即，以打擊窺淫及未經同意下拍攝私密部位等行為。

窺淫罪立法在即，但至今仍在條例細節的涵蓋範圍等問題需要商討。立法會今(28日)舉行有關窺淫罪的《2021年刑事罪行(修訂)條例草案》委員會會議，就有關細節進行商討。有議員質疑，條文提及證明窺淫需要「暗中」進行，意思為被告有心讓事主不察覺其觀察或拍攝的行為，遂質疑若未能找到被害事主作證，如何證明其罪行。保安局表示，事主在不知情或不同意下被偷拍，即使無法找尋事主作證，警方仍然能憑環境證供，又或其他證人，作為起訴證據。

保安局早前就窺淫罪立法收集公眾人士及團體的意見，並作出回覆。當中《條例草案》第159AAB條提及暗中窺淫，即要求有關的觀察或拍攝是「暗中」進行，而有意見質疑「暗中」的罪行元素。保安局副秘書長翁佩雯指，「暗中」關乎被告觀察或拍攝時的意圖，而並非其方式或行為；因此，控方只需要證明被告在觀察或拍攝時，其意圖令事主並不知悉被其觀察或拍攝。

議員容海恩指出，即使找到相關偷拍片段，若未能找到事主證明被偷拍時屬於不知情或不自願，質疑會否減低控罪元素。另一議員葛珮帆又質疑，若要符合「暗中」元素，是否代表事主一定要不知情下才成立。

翁解釋，有關訂立罪行必須符合兩種定罪元素，包括事主並未作同意，又或拍攝或觀察的人未理會事主是否同意，因此一般需要事主作供外，仍然可以使用其他環境證供作起訴之用。警方網絡安全及科技罪案調查科高級警司林焯豪表示，即使沒有事主直接作證，其餘環境證供如閉路電視，或其他拍攝案發情況，亦可當作起訴證據。

翁又指，「暗中」並非只指犯人的行為方式，或事主是否知情，而是犯人是否有意圖不讓事主發現偷拍；但她同意，若找到片段卻沒有事主作證，可能會影響控方檢控工作，故會再作檢討。

另外，被問及《條例草案》第159AA條中「按理被預期會裸露、露出私密部位或進行私密作為的地方」的意思，局方指，此條文強調事主身處的地方，是否屬於被預期會裸露、露出私密部位或進行私密作為的地方，例如浴室、更衣室、洗手間廁格等地方。容海恩質疑條文未有提及酒店房間或家居住所，是否有關地方就不受保護，「任何時間都不應被侵犯私隱，這才是立法原意，現在浴室、更衣室不讓拍照，其他就可以，我覺得難說得過去，公眾不清楚法例原意」。

翁指出，身處的地方並非唯一重點，而是需視乎事主正身處在對於私隱有合理期望的情況，若列出全部地方清單會不太適合，而且實體法例上未有列明只規範於浴室、更衣室、洗手間廁格等地方。她指，法例生效後會再向公眾作出宣傳。