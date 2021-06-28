港台「自由風」主持區家麟突被換走　《五夜講場》即時終止

香港電台再有人事變動！繼早前港台節目主持人曾志豪突遭港台解僱後，資深傳媒人、港台節目《自由風自由Phone》主持人區家麟今晚（28日）在節目末段宣布，接獲通知不用再主持該節目，今晚是最後一晚主持該節目。而在節目中擔任評論員的新民黨成員、屯門區防火委員會主席甘文鋒，同樣在今晚的節目中與聽眾道別。

區在節目中告別聽眾，並指《自由風自由Phone》都是希望「講事實，講道理」，而自己已經做了這節目11年，跟聽眾建立了感情，形容是一個段落的終結。他又表示，即日被告知消息，今晚是最後一晚擔任該節目主持。他又希望有機會跟各位聽眾、香港電台同事和香港電台講一聲再會和珍重。

香港電台回覆查詢時表示，不時會檢討節目內容及人手安排，《自由風自由Phone》最新的人手安排屬港台內部編輯事宜，港台不作個別評論。

另外，中大新聞與傳播學院客席講師梁啟智今晚亦在Facebook貼文，稱剛剛收到通知，原本約好明日（29日）再到港台錄影節目《五夜講場》，現在卻因為節目需要中止而不用前往。《五夜講場》於2017年4月首播，內容主要觸及文史哲等話題。今年3月就曾有消息指港台管理層曾發出通知，要求停止製作《五夜講場2021》。

而同屬港台公共事務組的節目《視點31》，本來每逢周二晚上８時播出，但在港台最新的節目表中，明天（29日）卻沒有顯示有關節目，同一時段改為重播節目《大學問》，有傳上周二播出的《視點31》已是最後一集。