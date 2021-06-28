黃有龍涉欠款近3億港元　被債權人入稟追討

內地藝人趙薇的丈夫黃有龍，被指拖欠2筆合共1.5億港元的貸款，於上周五（25日）連同貸款擔保人被債權人入稟高院原訟庭民事控告。債權人要求法庭頒令黃有龍與擔保人清還所有欠款，本金連同累積之利息總額接近3億港元。

本案原告萬滙有限公司，首被告黃有龍、次被逄宇峰。據原告在入稟狀指稱，首被告在2016年8月，與一間「明諾國際財務有限公司」達成貸款協議，明諾國際財務同意向首被告借出1億港元。次被告則擔任首被告的貸款擔保人。還款安排方面，首被告須預先把1張1億港元、及12張200萬港元的支票交給明諾國際財務，明諾國際財務每月兌現1張200萬元支票作為利息，12個月後再兌現1億港元本金的支票。

至同年10月，明諾國際財務與首被告達成第2份貸款協議，同樣由次被告做擔保，貸款5000萬港元。這筆貸款則要在3個月內清還，同樣以預填支票還款，每個月還100萬港元利息，3個月後再還本金。

原告表示，首被告由2017年6月開始，其還款支票便再無法兌現。換言之首被告除還了部分利息外，從沒有清還本金。之後明諾國際財務在2018年11月，將這兩筆債項轉讓給本案原告。原告表示截至現在，第1筆貸款所欠之本金加利息，已累積至1.99億港元；第2筆貸款的欠款總額，亦達到逾9895萬港元。原告現要求2名被告立刻清還有關款項，並支付還款前繼續滾存的利息及原告的訴訟費用。