政府刊憲5個地方納入強檢名單　包括元朗1間學校

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），發出強制檢測公告，要求於指定期間曾身處5個指明地方的人士接受檢測，包括一間學校。因應早前涉及L452R變異病毒株的源頭不明本地個案，於指定期間曾身處4個指明地方的人士需再次進行檢測，為謹慎起見，有關人士即使已完成新冠疫苗接種，亦須接受強制檢測。

下列指定人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）須於本周三(30日)或之前接受檢測，若在上周六(26日)至今日(28日)期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。有關規定不包括根據《若干到港人士強制檢疫規例》或《外國地區到港人士強制檢疫規例》第3條發出的檢疫令於今日至周三正在實行檢疫的人士。

1）曾在本月4日至8日、11日、13日、15日至17日，任何一日身處香港國際機場一號客運大樓5樓或6樓。

2）曾在本月5日或17日身處香港國際機場一號客運大樓7樓。

3）曾在本月4日、7日、8日、11日或13日，任何一日身處香港國際機場中場客運大樓。

4）曾在本月18日下午6時至下午10時身處東涌黃泥屋村1號金泰屋。

另外，由於元朗保良局羅氏信託學校（小學及中學部）爆發上呼吸道感染或流感樣疾病個案，而有關疾病病徵與新冠肺炎相似，為謹慎起見，該學校被納入強制檢測公告。任何人曾在本月15至今日期間，身處該學校超過2小時，須於本周三或之前接受檢測。