壹傳媒遭執法後失實言論四起　消息人士反擊4大謊言

《港區國安法》生效至今，已有10名與壹傳媒有關的人士涉違該法，其中《蘋果日報》5高層包括總編輯羅偉光等在6月17日被捕；主筆馮偉光(筆名盧峯)昨晚(27日)亦被警方國家安全處人員以涉嫌串謀勾結外國勢力拘捕，期間香港社會亦出現4個失實言論引導輿論，如指「文字獄」已來臨；保安局凍結《蘋果》3公司資產致不能向員工發薪；誇大《蘋果》員工不屈服、不畏強權及保安局要求壹傳媒提交僱員資料以換取解凍資產。消息人士一一反駁失實言論。

消息人士特別回應「文字獄」一說，據了解，馮偉光是《蘋果日報》英文版的負責人，過往一直配合壹傳媒黎智英進行勾結外部勢力的圖謀，利用英文報道公開要求外國政府介入香港事務及對特區進行制裁等，其行為屬違反《港區國安法》，警方的行動是針對有組織及有計劃的勾結行為，並非打壓新聞自由。

至於失實言論聲稱，由於《蘋果日報》3公司遭政府凍結1,880萬港元的資金，令其不能支薪給員工，導致停止營運。消息人士斥，早在今年5月26日，壹傳媒董事局便公告，集團擁有5.21億港元營運資金，可支撐業務運作至少18個月，故因資金被凍結而未能向員工支薪的說法，難以成立。

同時，坊間引導輿論的一說是誇大《蘋果》員工不屈服、不畏強權，藉以挑起巿民對執法行動的不滿和質疑。但消息人士揭穿真相，《蘋果》員工過往享受高薪、福利，薪酬不但普遍較同行高，在壹傳樓大樓更有泳池、球場可用，且黎智英慣以高薪挖角，故上述員工絕非他們包裝的「為民主及新聞自由」而工作，反而是貪圖高薪及福利。事實上，在黎被捕後，《蘋果》內部早已掀起離職潮，有員工因為擔心或需負上法律後果，而紛紛跳船。早前的內部大會上，上述員工更明確要求管理層提供保障，行為與所謂不畏懼絕不同。

最後一個失實言論更指，保安局就壹傳媒集團要求解凍該公司資產的申請，提出索取包括公司員工名單等「敏感資料」。消息指，有關報道內容並非真確，其實是瞎編亂造，目的是營造政府打壓壹傳媒及新聞自由的亂象。因在警方於本月17日搜查壹傳媒大樓時，一早已獲《壹傳媒》全公司的員工名單；而且《國安法》第43條亦賦予律政司司長或警務人員權力，為協助偵查危害國家安全罪行，可向法庭申請批准要求有關人士回答問題或提供資料，無需以「索取公司員工名單」作為解凍條件。