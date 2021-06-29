DSE失手非絕路　副學位畢業生獲學士取錄　為教師目標進發

中學文憑試下月21日放榜，入讀心儀大學及學科，是不少應屆文憑試考生的目標，但偶有失手亦不等於失去向目標進發的機會。現時有不少院校提供副學士或高級文憑課程，為同學們提供「二次機會」，香港大學附屬學院有兩位同學以成為老師為目標，修讀與中文相關的副學位學程，完成課程後獲多間大學取錄升讀學士學位，她們寄語應屆考生即使在公開試失手亦不用灰心，做好兩手準備，升學的機會仍然會有。

港大附屬學院中文專業傳意高級文憑課程2020年總升學率100%，升讀政府資助學位課程的有65%，應屆畢業生張熙文直言，中學時期選擇理科是「揀錯科」，但因此了解自己的興趣在於中文，畢業後獲得多間大學、7個學系的取錄資格，她有意作育英才，屬意選擇入讀港大中文教育學系。她勉勵文憑試考生放榜前需做好兩手準備，放榜當日就不用操心「搵書讀」。

另一位港大附屬學院文學副學士畢業生郭莉萍修讀中國語言、文學及文化，該學科2020年總升學率89%，升讀政府資助學位課程的亦有69%。郭中學時就讀中文中學，即使於文憑試中文及中國文學奪得5級，但因英文科「失手」，未能達到升讀大學的門檻。她及後選讀副學士，期間最大的改變是變得更主動，完成課程後，她獲4間大學的中文系學士學位課程取錄，首選香港中文大學中文系。