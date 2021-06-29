獲安心出行通知已打針無須檢測　到訪新達廣場市民斥程式誤導

大埔爆出社區變種病毒新冠個案，引起全城恐慌，政府強制使用的「安心出行」手機應用程式卻錯漏百出。有讀者投訴指，他前日（27日）收到程式通知其到訪過的大埔新達廣場被納入強制檢測，但程式寫明已完成接種新冠疫苗人士毋須檢測。有關指示與食物及衞生局同日公布的強檢公告有出入，公告列明個案涉變種病毒，即使已打針者都要強檢。他質疑若相信程式分分鐘誤墮法網，亦擔心有大量市民因而未有檢測致走漏個案。

大埔上周四（24日）有一名27歲男子確診新冠肺炎，且帶有變種病毒，他於新達廣場兼職顧客服務工作。他的女同事前日（27日）被傳染。港府先後兩次將新達廣場納入強制檢測，講明因個案涉及變種病毒，即使已接種新冠疫苗，不能以之替代，亦要強檢。

布先生月初完成兩劑新冠疫苗接種，他與友人本月9日到訪新達廣場的食肆海港薈，友人在新達廣場首宗個案確診後，已收到「安心出行」通知須強檢。他卻遲至第二宗相關個案確診後，即前日始接獲程式通知。程式頁面寫明已打針者毋須強檢，惟他再查看食衞局公布的強檢公告，發現內容有出入。審慎起見，他昨早趕往屯門兆麟社區會堂進行檢測，並出示「安心出行」的通知，中心職員起初拒絕讓其免費接受檢測，稱其已接種疫苗，毋須強檢。他費了一番唇舌向職員解釋後，始獲進行檢測。

布先生批評「安心出行」誤導市民，「若市民沒有看到強檢公告，打針便不用檢測，可能隨時犯法。」他又指，程式通知時間明顯有問題，質疑為何同一日到訪該處，友人卻一早收到通知，擔心有關問題會令到檢測滯後，隨時走漏個案，無法及早識別隱形個案。

政府資訊科技總監辦公室回覆東網時表示，由於檢測要求按個別情況而有所不同，故「安心出行」程式會在通知內附上相關強檢公告的連結，讓用戶了解有關詳情。程式亦會每小時將新冠確診者曾到訪的處所，下載至用戶手機作比對及發出通知，惟個別用戶接收通知時間，或受其手機網絡及型號等因素影響。

資科辦又指，自「安心出行」程式推出以來，共收到約150宗投訴，絕大部分投訴已妥善處理，會不時檢視及更新「安心出行」發出的通知內容，以配合其最新運作需要。