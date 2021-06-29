東方日報A1：黑雨公布慢　打工仔進退難

今年首個黑色暴雨警告信號昨日清晨襲港，一度生效近3小時，但清晨5時55分至8時20分之間，天文台一直維持紅色暴雨警告信號，萬千打工仔被迫在滂沱大雨下、冒着隧道水浸、塌樹、山泥傾瀉的威脅踏上萬人逼車的返工之路，誰料天文台在上午8時20分突然又改發黑色暴雨警告信號，着令打工仔「應留在安全的地方」，此時萬千打工仔已半身濕透，不是身處巴士站、碼頭，便是已返抵辦公地點，大批打工仔怒不可遏，紛紛到天文台的社交網頁作以「洗版式」留言，斥天文台「玩死打工仔」，貼文半日已超過3,600個留言！他們又不滿當局提出的黑色暴雨警告信號工作安排不清晰，漠視打工仔安全。有勞工界代表更指黑色暴雨警告信號下收到不少僱員求助，指被資方強迫要求返工，促勞工處加強執法，針對於無迫切需要下迫令員工於惡劣天氣上班的個案，以違反職安健條例懲處。

一股活躍西南氣流昨日為廣東沿岸帶來大雨及雷暴，天文台先後於昨早約5時發出黃色暴雨警告信號，再於5時55分改發紅色暴雨警告信號，在上午8時20分，更發出今年首個黑色暴雨警告信號，歷時2小時45分鐘後，天文台才於上午11時05分改發紅色暴雨警告信號，到中午12時30分，宣布取消所有暴雨警告信號（見表）。

黑色暴雨警告信號生效時，本港雷雨交加，清晨的天色如黑夜一般，大嶼山南部及南丫島的雨量更超過200毫米，多區出現水浸、交通意外、山泥傾瀉等情況。但天文台公布暴雨警告信號的時間卻玩殘打工仔，大批市民昨日湧至天文台社交網頁留言批評，有人留言斥「天文台令市民置身於滂沱大雨、山泥傾瀉、水浸的危險」、又有人批評當局完全沒有發出預警，直斥「明知雨勢持續，又將會有大量市民返工、返學，都不提早發出警告信號，真是無話可說」，結果天文台社交網頁的黑色暴雨警告信號貼文於下午已有3,600多個留言或表態。

目前，本港對於黑色暴雨警告信號下的工作安排並沒清晰指引，勞工處曾指「在發出黑色暴雨警告時，僱員應待警告取消後及天氣情況許可，才恢復工作。」昨日有不少打工仔向工會求助，一些從事文職、運輸業界的市民坦言，被僱主要求於黑色暴雨警告信號下返工，由於市道艱難，打工仔只感「大石壓死蟹」。

昨早7時，勞工處一度發聲明提醒僱主應預先訂明僱員在暴雨警告下及其後的工作安排，但該處亦指，為避免誤解、爭拗及混亂，僱主應在制訂有關工作安排的過程中諮詢僱員，就勞資雙方的需要及實際情況作出更新或修訂。勞工顧問委員會勞方委員鄧家彪批評，昨早紅色暴雨警告信號維持多時，明明已下着滂沱大雨，天文台卻遲遲沒有發出黑色暴雨警告信號，他質疑現時預測準確，為何天文台不能在紅色暴雨警告生效的一定時間中發出未來預警，以致大批打工仔昨早在搭車返工途中遇上「紅雨變黑雨」的尷尬情況，繼續返工還是回家都進退兩難，若天文台能發預警，起碼可讓僱主、員工提早安排，起碼「不用冒暴雨、水浸返公司」。