首間中醫院2025年啟用　張偉麟冀加強「中西合璧」治療

將軍澳將興建本港首間中醫醫院，預料2025年第2季起分階段投入服務，由浸會大學負責營運。中醫醫院發展計劃辦事處總監張偉麟今早(29日)在電台節目表示，現時9成中醫師都在私營市場服務，加上中醫學生在大學畢業及接受培訓之後，沒有臨床基地作深造發展，故認為日後成立中醫醫院可以發展具規模的病人群組，建立成熟的網絡及平台，同時亦有利臨床科學研究。

張表示，中醫醫院將以中醫服務為主，會分為3類服務，包括純中醫服務；以中醫為主、西醫作輔助的治療，以及中西醫結合治療，希望達致「1加1等於3」的效果。

政府昨(28)表示，中醫醫院將由政府興建，在本周三(30日)於將軍澳百勝角開工，連同地下及地庫共9層。醫院將採用公私營合作模式，並以招標方式挑選非牟利機構負責推展及營運，營運醫院服務合約為10至15年，整體合約年期約為20至25年。

中醫醫院將提供住院和門診服務，涉及400張病床，包括250張住院病床、90張日間病床、40張兒科病床及20張設於臨床試驗及研究中心病床。預計每年門診診症量約31萬人次，共提供70間診症室及40間治療室。