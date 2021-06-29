印傭日做19小時照顧近百動物反遭打傷　男僱主涉襲擊被捕

本港不時發生外傭懷疑受虐事件，有關注機構早前接獲印傭Ina求助，指平日要照顧近100隻動物，從早上9時工作至凌晨4時，如引起男僱主不滿便不可睡覺，需繼續工作，身心極疲倦；至上周更被男僱主以魚竿不斷敲打手部及額頭，及後報警送院治理。警方今日(29日)回覆東網查詢時表示，昨日(28日)在屯門五柳路一單位拘捕1名47歲本地男子，涉嫌「普通襲擊」，該男子現正被扣留調查。

亞洲移居人士聯盟(AMCB)指，Ina與另外3名印傭在涉事男僱主家工作，她們投訴自去年2月新冠疫情爆發，便下令禁止在休息日外出，惟僱主卻經常在周六晚上邀請多人到家中聚餐。此外，僱主要求她們大致需由早上8時工作至凌晨12時，工時極長；護照、僱傭合約則在抵達時被僱主保管。

其中一名印傭Ina平日由早上9時工作到凌晨4時，被要求照顧75隻狗、8隻龜、8箱魚和鳥，若僱主不滿，便不准睡覺，且持續對她進行身體虐待。此外約在2個月前，Ina曾被要求獨力搬魚缸，因體力不支，魚缸跌在自己腳上，即時流血，但僱主未有即時送院治理，延至翌日才陪同她到診所。

警方回覆指，經深入調查後，人員昨日在屯門五柳路一單位拘捕1名47歲本地男子，涉嫌「普通襲擊」，案件交由屯門分區刑事調查隊第七隊繼續跟進。