前線醫生聯盟無人「接莊」　投票一致通過解散工會

成立近20年的醫院管理局醫生工會「前線醫生聯盟」，早前因未有下莊接手而啟動解散程序，工會昨日(28日)舉行特別大會投票決定去向，最終以投暗票形式一致通過解散工會。

該會上月24日曾舉行周年大會，其中一項議程為選出新主席，如無人參選便需解散工會。聯盟其後在社交網站宣布，因未能就主席的承接取得共識，決定按勞工處《職工會條例》啟動解散機制。昨日表決完成後，因一致贊成解散，待完成處理勞工處所需文件後，便正式解散。

即將卸任的現任主席冼建文接受傳媒查詢時表示，過去半年仍未有人願意「接莊」，對解散感可惜，但現任委員已努力完成使命。前主席羅智峯亦表示，當年工會可以發起逾千名醫生靜坐，爭取「同工同酬」，惟現今社會氛圍下，新生代認為工會已經無存在需要。

有不願具名的工會幹事則表示，目前政治氣候下，即使做工會亦可能招致危險，如果醫護的訴求涉及政府、外國或內地等，會被視作為政治事件，形容對此感心灰意冷。

前線醫生聯盟於2002年成立，曾為前線醫生爭取延長合約、爭取晉升副顧問醫生機會等，最近的非本地培訓醫生免試草案，工會亦有表達反對聲音。