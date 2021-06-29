月中至今30%輸入病例來自英國　何栢良：禁英航班來港正確

因應英國新冠肺炎疫情持續反彈，Delta變異病毒株出現廣泛傳播，本港亦持續錄得從英國輸入的變種病毒確診個案，港府終在昨日(28日)宣布，七一回歸24周年當日，即本周四(7月1日)起，對英國實施地區性航班「熔斷機制」，並將英國列為A1組極高風險地區。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今早(29日)在電台節目表示，政府做法正確，指本月中至今，本港錄得40宗輸入個案，當中有30%來自英國，差不多所有患者都帶有L452R變種病毒株，故認為禁飛安排合適，否則輸入個案一定飆升。

對於有研究反映「溝針」能提升抗體水平，何認為本港應再作研究是否推行溝針。至於應否接種第3劑新冠疫苗作為加強劑，他指出，要視乎整體疫情及變種病毒的變化，並引述外國推算，指接種疫苗後每過100日，抗體水平便會跌一半，但對預防重症仍有一定成效；另有研究指，接種內地與德國合研的復必泰疫苗，免疫有效期都相當長，故他建議免疫系統無問題的人士，現階段毋須考慮接種第3針。