電話卡實名制阻恐怖活動　議員建議延長保存資料時限

為打擊不法分子利用不記名的「太空卡」犯案，政府早前通過訂立《電訊（登記用戶識別卡）規例》，在9月1日推行實名登記電話儲值卡制度。立法會議員普遍支持制度，表示以往擔心本土恐怖活動會利用太空卡犯罪，如果香港不實施制度，會被國際犯罪組織利用本港的漏洞。另有議員關注不少太空卡騙案受害人並不是立即報案，只要求電訊商在電話卡取消登記後至少保存登記資料12個月，擔心並不足夠協助調查。

立法會今日(29日)首次開會討論有關規例，由議員黃定光當選小組委員會主席，預計於8月18日在立法會大會通過規例。議員葛珮帆發言時表示，現時已有100多個國家實施電話卡實名制，以往一直擔心本土恐怖活動會利用本港的漏洞犯案，甚至吸引國際犯罪組織到本港犯罪，故支持是次的規例。但葛擔憂已經「畀人起晒底」的議員等政治人物，可能會被不懷好意的人在網上取得個人資料去登記電話卡，她同時關注登記電話卡的認證程序，指若只要求市民在頁面輸入資料會太草率。

至於議員麥美娟則表示，過去處理數百宗牽涉太空卡的電話騙案，但受害人未能即時發現受騙，經常在數個月後才報案。麥認為政府應要求電訊商延長保存登記電話卡的資料，以便執法部門查證。

警務處總警司(網絡安全及科技罪案調查科)羅越榮回應指，在不同騙案中，受害人平均在3至6個月後報案，更長的是於10多個月後，要抽絲剝繭方發現涉及預付電話卡，進而向服務供應商索取資料，因此，電訊商延長保存資料的時限，會有助調查。保安局則指出，現時的時限已平衡執法需要及私隱保障，如果個別案件需要較長的調查時間，可以利用其他方法查證。商務及經濟發展局表示，會觀察情況再考慮修改指引。

新例實施後，所有新舊電話儲值卡均須在2023年2月23日前以實名登記，每名個人及企業用戶分別可向每間電訊商登記最多10張及25張儲值卡。政府表示在規例實施後，相信市面仍有小部分舊有的儲值卡，會要求電訊商在新儲值卡的包裝上註明需實名登記，令市民更易識辨。議員鍾國斌關注特別是大型企業需向員工提供工作電話，雖可向不同電訊商登記以取得更多電話卡，但不便於商業活動。他指出公司需利用有效商業登記證獲取電話卡，認為容易查證，建議政府放寬予企業最多可向每間電訊商申請100張儲值卡。