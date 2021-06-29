高齡司機恐變公路炸彈　申訴署研續駕照設特定體格證明

本港人口老化問題加劇，不時發生涉及長者司機的交通意外。申訴專員趙慧賢今日(29日)表示，運輸署現時雖有建議醫生為70歲或以上駕駛執照申請人，填寫「體格檢驗證明書」時應進行體格檢查的範圍，但沒有規定醫生在事前必須為申請人進行任何指明的檢驗項目，宣布將就此展開主動調查，審研運輸署對駕駛執照申請人或持有人體格證明的要求。

申訴專員公署表示，根據《道路交通（駕駛執照）規例》，70歲或以上的駕駛執照申請人，須提供由註冊醫生填寫及簽署的「體格檢驗證明書」，證明申請人的健康狀況適宜駕駛。惟公署初步查訊發現，運輸署沒有規定醫生填寫證明書前必須為申請人進行任何指明的檢驗項目。

申訴專員趙慧賢指出，隨着本港人口高齡化，持有駕駛執照的人士中，長者比例將逐步增加，而人的視力、體能、反應能力，甚至認知能力，或會隨年齡增長而減弱，駕駛車輛的能力亦可能受到影響。她續指，確保駕駛人士體格良好且適宜駕駛，是政府促進道路安全工作的重要一環，故決定就此展開全面調查，審研運輸署對駕駛執照申請人或持有人體格證明的要求是否適切。