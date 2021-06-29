板前壽司前經理盜2400萬公款　官斥無恥判囚80月

連鎖壽司店板前壽司的一名會計部前經理，於2005年至2007年受聘該公司期間監守自盜，侵吞該公司共逾2400萬港元，用以償還賭債。板前集團創始人鄭威濤早於2007年揭發事件，但至前年3月才報警求助。涉事經理在警方聯絡他後，隨即試圖潛逃內地，結果在羅湖關口被捕。他早前承認6項盜竊罪，今（29日）在高等法院被判入獄6年8個月。暫委法官布思義判刑時指，被告違反誠信，憑藉其職權長時間犯案，行為無恥，認為被告應為自己的作為感到羞愧。法官又指，被告在案發後畏罪離港9年，到他回港後又再嘗試潛逃，反映他不願承擔罪責，形容現時的刑期對他而言已是最為寬大。

現年50歲被告唐智靈，被控於2005年8月至2007年4月間，偷取板前集團旗下6間公司合共逾2419萬港元。被告的代表律師早前求情指，被告於2002年與一名內地女子結婚，翌年誕下兒子，案發時被告飽受家庭經濟壓力影響，同時被告沾染了賭癮，幾乎每星期都會到澳門賭場賭錢，結果欠下巨債，並導致他犯案。被告於2007年東窗事發後，曾經潛逃到深圳定居9年，但他為了照顧兒子，於2016年決定返港，並自言有被捕的準備。

案情指，2007年初，被告未能按核數師要求，提供有關會計文件供查閱，同年10月他更失去聯絡。同年板前壽司懷疑被告偽造銀行存款單，佯裝有將各分店的即日現金存入板前的帳戶。至2019年3月，鄭威濤決定報警。2019年7月17日早上，警方致電被告，被告聲稱自己是巴士司機，正在工作，着警方於下午到他的住所。惟被告掛線後數小時，便在羅湖關口被截停拘捕。警誡下被告承認利用辦公室打字機偽造銀行存款單，並記入假帳目以圖將失款勾銷，而贓款已全數用於賭博。

負責本案的商業罪案調查科偵緝高級督察羅婉珊在判刑後表示，警方歡迎本案裁決，並指判刑反映案件嚴重性，認為可以起阻嚇作用。羅重申市民勿要因一時貪念以身試法，警方會盡全力打擊一切騙案。