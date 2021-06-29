假招聘騙22男女共7萬元訂金　男子盜竊罪成判囚35個月

一名姓黃(26歲)本地男子早前被裁定22項「盜竊」罪名成立，今日（29日）在區域法院判刑。該名男子被判囚2年11個月，須即時入獄。

案情透露，警方於2019年8月至2020年3月期間接獲多宗涉及求職騙案的報案，指一名男子透過社交網站刊登招聘暑期工廣告，聲稱求職者需繳付訂金後才可以開始工作。當求職者表示現金不足時，該名男子便游說求職者先變賣電話以換取訂金，待工作完成後，訂金可連薪酬一併發還。然而，該名男子於收款後便與求職者失去聯絡，亦沒有為求職者提供任何工作。受害人為20名男子及2名女子，年齡介乎14至27歲，涉案金額約7萬港元。大埔警區刑事調查隊探員經深入調查後，於2019年11月8日在大埔區拘捕該名男子，涉嫌盜竊。

大埔警區刑事調查隊督察包亦煒表示，暑假將至，當青少年求職時，被要求繳付任可費用時，需要問清楚用途，不要輕易交出重要文件，例如身份證、銀行卡及支票等。青少年在求職時需要時刻小心謹慎，避免墮入圈套招至損失，當有懷疑時，可與家人商量亦可致電防騙熱線18222向警方尋求協助。