研究指科興疫苗保護力最低僅2成　有接種2針人士未驗出抗體

本港現時提供2種新冠疫苗接種選項，包括由內地研發的科興疫苗及由內地及德國研發的復必泰疫苗。養和醫院一項研究顯示，以3種方法計算下，接種復必泰疫苗人士的保護力及抗體水平，均較接種科興疫苗高。以接種第1劑疫苗計算，復必泰疫苗提供的抗體保護力有94%至99%，而科興疫苗僅得約19%至76%。另發現有2人在打了兩針疫苗後，仍未驗出有抗體，研究亦未能了解抗體水平須達到甚麼程度，才可避免受到感染。

養和醫院病理學等部門進行一項血清學研究，在2月底至4月底招募457名已接種疫苗的醫護，當中212人接種科興疫苗，234人接種復必泰疫苗。團隊其後以3種技術為他們檢驗抗體水平，發現接種第1針科興疫苗後26日的人士，抗體保護力僅得19.3%至75.8%，雅培S蛋白抗體平均值更只有157.6 AU/mL；接種第一針復必泰疫苗後19日的人士的保護力則達94.2%至99.1%，雅培S蛋白抗體平均值亦達1618 AU/mL。

第二針方面，198名接種第二劑科興疫苗後28日的人士，有94.4%至99%抗體保護力，雅培S蛋白抗體平均值亦升至1005.2 AU/mL，惟仍未達接種第一針復必泰疫苗人士的抗體水平。接種第二針復必泰疫苗後28日的人士，3種方法測量下抗體保護力均達100%，雅培S蛋白抗體平均值更達11572.6 AU/mL。

團隊亦在接種兩針疫苗的289人中，發現有2人未有驗出抗體，該兩人均為免疫力低下人士，一人因乾癬性關節炎，須服用風濕藥，另一人患慢性淋巴性白血病。

研究團隊最後指出，大部分參與研究的醫護在接種兩劑疫苗後4星期均有產生抗體，但暫未知抗體水平須達到甚麼程度，才可令患者免受感染。