國安法實施近一年　民調顯示過半受訪者稱無損自由

《港區國安法》實施將近一年，香港研究協會於本月10至22日以電話訪問訪問了1247名市民，調查結果顯示共6成受訪者認為國安法無損其權利和自由，另外有47%的受訪者認為國安法增加了其安全感。

調查顯示，29%的受訪者認為國安法的實施對其權利和自由有正面影響，認為沒有影響的則有31%，表示有負面影響的佔34%。另外，47%的受訪者認為國安法的實施令其安全感增加，表示安全感減少的則有31%受訪者，亦有45%的受訪者認為國安法對社會治安有正面影響，29%的受訪者則認為有負面影響。

在營商環境方面，共63%的受訪者認為國安法對營商環境有正面影響和沒有影響。至於法制方面，59%的受訪者表示國安法對一國兩制的落實有正面影響和沒有影響。而51%的受訪者更支持特區政府為《基本法》第23條立法，表示不支持的受訪者則佔32%。

香港研究協會負責人促政府做好國家安全的教育、宣傳及推廣工作，加強社會整體的國家安全意識；加上隨着涉國安法的案件陸續審理，協會認為有關部門應藉此結合國安法條文及法院判詞進行解說，讓社會大眾更解國安法。