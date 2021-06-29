警方反對七一遊行　兩團體表明會擺街站

今年的「七一」遊行，民間人權陣線（民陣）表明不會申辦；取而代之，社會民主連線、天水連線、守護大嶼聯盟等3個民間團體承接傳統，早前向警方正式申請7月1日舉辦遊行，警方昨日（28日）已發出反對通知書，相關團體再提出上訴。有兩個團體表明會擺街站。

據報，警方當日會嚴陣以待，部署與六四相若的人手，應對突發事件。今年六四警方在全港部署了約7,000警力。

另外，亦有指在7月1日最少會有兩個團體擺街站，分別是職工盟及社民連。職工盟總幹事蒙兆達表示，當日會在銅鑼灣及旺角擺設3至4個街站，每個街站不多於4人，強調不會宣傳未經批准集結，並指擺街站合法，不認為會被阻止。雖預期警方會「駐重兵」，但蒙希望警方不會「如臨大敵」，尊重市民表達意見的權利。

而社民連則會擺2至4個街站，位置包括銅鑼灣記利佐治街。據報，警方已開會討論七一部署，人手規模與六四相若，5個總區應變大隊候命，會在多區布防，亦會留意街站有否違反限聚令、《港區國安法》等法例。翻查資料，警方在6.12及六四當日均有在3條過海隧道設置路障，截查車輛。