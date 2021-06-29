偷拍富豪妻子更衣圖勒索1億　3男分別被判囚26至32個月

城中富商聘用的保安公司一名男職員，多年前透過保安閉路電視系統，窺見富商妻子更衣裸露上身的畫面，隨即用手機偷伯。他原本留作自己觀賞，去年卻與舊同事和另一男子合作，企圖用片段勒索該富商1億港元。富商暗中報警，警方派人假扮成富商助理，趁在愚人節交收片段時拘捕他們。3人早前承認串謀勒索罪，今（29日）在區院分別被判囚26至32個月。法官李俊文指，一般人均會預期住所是安全的地方，惟眾被告卻有計劃、持續地犯案，直斥他們違反誠信，侵犯事主私隱。李官相信事件令事主蒙受巨大壓力及感到焦慮，直言法庭須予譴責及阻嚇，又指雖然3人各有分工，惟罪責沒明顯分別。

3名被告依次是58歲運輸工人鄺雄光、46歲保鏢徐文傑及51歲保安黃軒中。他們被控於2020年1月11日至4月1日期間，在香港串謀以恫嚇方式不當地要求富商Ｘ交出一筆款項。鄺及黃被判囚32個月，而徐因曾向控方提供無損權益口供，協助指證同案另外兩名被告，故獲較多刑期扣減，最終他被判囚26個月。

案情顯示，Ｘ和他的妻子均是名人。去年1月10至11日，Ｘ接連收到陌生來電，Ｘ初時沒有接聽，直至收到其妻子在家中裸露背部的相片才聽電話。對方表示還有影片，問Ｘ會否買回相片，並指若不買，便把相片和影片高價出售。鄺之後再向Ｘ發送其太太更衣片段，又發威脅訊息，稱「處理唔好令你名譽受損，家中老少擔心，以你身份出個好價錢，相信我一定可以擺平事情……一念天堂，一念地獄」。Ｘ暗中報警，警方派一名高級督察假裝是Ｘ的助理，與鄺商討價錢。鄺開價1億港元。

雙方於去年4月1日上午，在中環天星碼頭停車場交易。當時只有鄺現身，鄺指其同黨因害怕而不會現身。鄺交出USB及密碼後，圖接觸聲稱載有現金的公事篋。此時，警員隨即表露身份並將鄺拘捕。警方於同日稍後時間再拘捕另外兩名被告。鄺聲稱與徐是多年朋友，是徐把USB交給他，要他負責聯絡，徐叫價9000萬港元，是他決定增至1億港元。徐則表示是黃把片段交給他，因黃稱缺錢，故建議把片段賣給Ｘ，黃原本不同意，但最後答應。黃則表示是徐問他要片段以向Ｘ索取金錢，他不認識鄺，也不知鄺有份參與。