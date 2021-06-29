政府4年動用55億元改善舊樓消防安全　已批出2506宗申請

政府2017年開始推出「消防安全改善工程資助計劃」，資助舊式商住樓宇業主履行《消防安全（建築物）條例》，先後動用了55億港元，預計整個計劃可惠及約6千至6.5千幢唐樓。據今日(29日)保安局遞交的立法會文件所示，兩輪計劃自2018年7月及2020年7月共接受了3,195宗符合基本要求申請，市建局已向2,506宗申請人發出「原則上批准通知書」。

保安局在文件中提到，第一輪「消防資助計劃」由2018年7月至10月接受申請，而第二輪「消防資助計劃」則由去年7月至10月接受申請，市建局審核後在前年及去年首季通知相關申請人其申請是否符合基本要求。

而截至上月底，第一輪計劃有2,356宗符合基本要求的申請，市建局已向1,667宗第一輪的申請人發出「原則上批准通知書」，就展開消防安全改善工程聯絡申請人，餘下689宗申請，預計市建局可於今年12月前處理。

而第二輪申請則共有839宗符合基本要求的申請，局方正陸續通知相關申請人，預計在今年9月前開始，分批向他們發出「原則上批准通知書」。