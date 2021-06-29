外判商剝削工人禁投標5年鬆綁　罰款額20萬元以下僅禁3年

為保障政府外判工人不被剝削，當局2006年起實施「禁止投標機制」。

為保障政府外判工人不被剝削，當局2006年起實施「禁止投標機制」，外判服務承辦商若違反法例要求及被定罪，將禁止投標5年。財經事務及庫務局今（29日）向立法會遞交文件，透露已完成檢討相關機制，認為有空間調整禁制期年期，當局將於今年9月1日起採用兩級制，按有關罪行的法定最高罰款額來決定禁制年期，罰款額達20萬港元以上的罪行會被禁止投標5年；20萬港元或以下則禁止3年。

文件顯示，過去一年多疫情反覆，本港各行業受重挫，有業界代表近日表示現行的「禁止投標機制」劃一設定5年禁制期過於嚴苛，認為當局應基於當前的經濟狀況作出檢討。

財庫局指出，完成檢討後，認為有空間調整禁制期的長短，以維持保障非技術員工的政策目的，同時尊重競投者參與政府招標的權利，以至其員工的就業機會。

該局指，今年9月1日或之後招標或邀請報價的非技術員工政府合約，將改用兩級制，按承辦商所涉罪行的法定最高罰款額來決定禁制年期，其中法定最高罰款額達20萬港元以上，包括拖欠強積金供款等罪行，禁制期為5年；而20萬港元或以下，即不投購僱員補償保險等，禁制期為3年。若承辦商被法庭判處監禁，包括緩刑，則一律禁止投標5年。