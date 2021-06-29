劉鳴煒龐建貽再獲委海洋公園高層　邱騰華：相信兩人經驗

涉款約68億港元的海洋公園重生方案3月獲立法會財務委員會批准，港府本月中更修訂《海洋公園公司條例》提供明確法律基礎，賦權海洋公園公司推展其未來策略，日前再委任劉鳴煒和龐建貽為海洋公園公司董事局主席和副主席，任期1年，由今年7月1日至明年6月30日。商務及經濟發展局局長邱騰華今日(29日)出席海洋公園活動時表示，2人過往一兩年，共同經歷並參與海洋公園的方向調整，相信有相關經驗，而董事會亦會引入更多不同組別及範疇的專業人士，帶領公園步出新方向。

至於香港及新加坡的「旅遊氣泡」方面，邱指仍定於下月初與新加坡當局商討細節，會視乎兩地的新冠肺炎疫情發展作出相應安排。

另外，香港海洋公園今日起推出全新展館「探索號R」，配備多項新AI虛擬實境等技術，讓小朋友參與多場糅合虛擬和趣味元素的互動遊戲，例如可憑自我創意及試驗，拼砌屬於自己的Al超級動物，啟發他們探究不同動物身體部件，激發想像力和科學思維。

新展館「探索號R」同時設有適合不同年齡小朋友的工作坊，例如6至11歲的小朋友可參加「海陸大遊歷」，走到公園不同地方進行戶外探索，可獲近距離觀察動物。

暑假將至，海洋公園同時推出港人專享「開SUM夏日入場證」，即日起至9月底，港人可以優惠價成人760港元，小童415港元及學生605港元購買「入場證」，3個月內無限次入場。