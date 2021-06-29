涉前年在荃灣非法集結　6人受審最細15歲

2019年11月10日多區有人示威，6名男女於荃灣一帶被捕，被控參與非法集結及在非法集結時使用蒙面物品罪。6名被告不認罪，案件今天（29日）在西九龍法院開審。當日執勤女警供稱，當時現場約有70人聚集及堵路，聚集人士搬水馬及膠欄，本案其中一名女被告與6至8人一起推水馬，女被告當時戴黑色口罩及灰色手套，又手持藍色長傘。聆訊下午續審。

6名被告包括謝盈盈（19歲）、麥仲庭（16歲）、15歲男生、胡家欣（19歲）、邱俊軒（20歲）及文梓威（26歲），文報稱工程師，其餘被告均報稱學生。控罪指，各被告於2019年11月10日在荃灣大河道與西樓角路交界，參與非法集結；及在同日同地，身處非法集結時，使用相當可能阻止識別身份的蒙面物品，包括口罩、頸套及毛巾。

現駐荃灣特別職務隊、女警鍾家惠（音譯）供稱，她當日駐守新界南衝鋒隊第2隊，於下午約2時半，該隊接報有70人在荃灣大河道與西樓角路一帶聚集及堵路。該隊乘坐警車到場後，鍾指現場約70人在搬水馬及黃色膠欄，而被告謝盈盈身穿黑衣、戴黑色帽及口罩，與6至8人在推動一個水馬。該隊展開追截，鍾表示截停謝盈盈時，對方戴著灰色手套及手持藍色長傘，對方在警誡下保持緘默。