居屋揀樓近1個月　鑽石山啟翔苑料日內掃光　火炭彩禾苑無人吼

新一期居屋已進入揀樓程序近1個月，現仍處於「家有長者」戶的揀樓階段，惟大熱屋苑鑽石山啟翔苑已接近掃清，其單位已售出9成7，料僅餘的27個單位亦會被陸續揀走，即將沽清。隨港鐵屯馬綫全線通車，馬鞍山錦駿苑亦頗受歡迎，售出近4成，銷情較原本理想。另外兩個屋苑銷情稍遜，火炭彩禾苑售出約2成，推出最多單位的粉嶺山麗苑或因地理位置較偏遠，僅售出不足半成。房委員委員兼公屋聯會總幹事招國偉認為，此次買家揀樓標準以交通便利為重點，原先估計較多大單位的火炭彩禾苑亦因地理位置較差而導致銷情不敵馬鞍山錦駿苑。

萬眾期待的鑽石山啟翔苑位處市區，坐擁兩條鐵路線優勢，銷情極為熾熱，原有940個單位，目前已售出913個單位，由於現仍處於「家有長者」戶的揀樓階段，意味著僅餘的27個單位很大機會也會被「家有長者」戶掃清。當中A座03室單位面積較小、靠近升降機、部分樓層與消防泵房毗鄰，或成令買家卻步原因之一，目前仍有25個A座03室單位無人問津，另外兩個尚未售出的單位210及211亦是面積較小之單位。

因屯馬綫全線通車而意外地獲得買家垂青的馬鞍山錦駿苑共5座，推出2,079個單位，有815個單位已售出，其中A座10室、11室，及B座1座之單位已全數售出。招國偉表示，錦駿苑鄰近屯馬綫大水坑站，地理位置優越，「也頗意外馬鞍山錦駿苑銷情較火炭彩禾苑更好，相信全數售罄機會也高」。

由於火炭彩禾苑有較多大單位，原先預料會較受歡迎，惟暫時銷情卻不及馬鞍山錦駿苑。火炭彩禾苑共推出806個單位，當中有164個單位已售出，目前最受歡迎的是11室、12室及13室，已全數售出。招國偉指，彩禾苑有3房單位，適合人數多的大家庭，可惜地理位置不優越，生活配套亦要靠鄰近駿洋邨，故銷情不太理想。

而銷情最慘淡的則為粉嶺山麗苑，該屋苑共推出3,222個單位，目前僅售出107個單位，當中B座11室、C座06和16室銷情較好，料因單位面積較大而相比之下較受歡迎，惟招國偉稱該屋苑位處新發展地區，交通配套未盡完善，難以吸引買家。