被指拳打警長面部　健身教練不認罪受審

2019年7月7日有人發起九龍區遊行示威，一名健身教練涉嫌在旺角拳打警署警長，又在被截停期間掙扎，因而被控襲警及抗拒在正當執行職務的警員罪。他否認兩罪，案件今（29日）在西九龍法院開審。報稱遇襲的警署警長指，當日他擬上前協助同僚時，身材健碩的被告突現出現在眼前，不但無視他的警告，更突然出拳打他面部。

36歲被告陳正男，報稱任職健身教練。他被控於2019年7月7日，在旺角亞皆老街24至26號地下外，抗拒及襲擊警署警長50657。

報稱遇襲的警署警長招敬聰供稱，當日接報指，西洋菜南街近亞皆老街有人聚集，他帶領小隊到場後，聽見有人起哄，其後看見10多人包圍身穿警察背心的便衣警員。招表示，他打算上前支援，期間被告突然出現。招指，被告當時身穿黑衣物，又形容對方高約6尺，身形健碩。招向被告表明身份及要求對方退後，惟被告沒有理會，他再次發出警告，但被告回應「咩呀！」，並隨即右拳打向招的左面。招大叫「襲警」並用雙手捉住被告，惟被告不斷掙扎，雙方糾纏至亞皆老街一店舖外，其他警員協助制服被告。招表示過程中，他與被告一同倒地，他的手腕擦傷及輕微扭傷。