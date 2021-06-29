港星警聯手破「刷單賺佣」求職騙案　拘巴漢等41人涉款3千萬

警方發現有犯罪分子刊登招聘廣告，誘騙求職者於網上「刷單」購物，以提升網上賣家的銷售紀錄，並承諾會退回本金及提供佣金作回報。惟當求職者購物後，騙徒隨即失聯。警方聯同新加坡執法機構，在本月期間於兩地展開代號「百泉」的聯合行動，成功搗破一個跨國網上詐騙集團，拘捕41名男女(16至53歲)，涉及430宗騙案，涉款3千萬港元。香港警方拘捕14男女(22至53歲)，當中包括2名菲律賓裔及巴基斯坦裔男子，涉款913萬港元。

新界北總區重案組高級督察馮俊達表示，騙徒在不同社交平台刊登招聘廣告，招攬求職者於網上購物，以進行「刷單」活動。同時，騙徒亦要求職者下載虛假電話程式協助「搶單」。而騙徒聲稱事後會將購物的本金連同5至12%的佣金退回受害人。此外，犯罪分子會指示受害人把購物款項轉到犯罪分子不同的實體銀行、虛擬銀行及儲值支付工具戶口。當受害人存款後，騙徒便會失去聯絡。

警方其後採取行動，在本月16日至上周五(25日)，以涉嫌「串謀詐騙」及「洗黑錢」拘捕12男2女(22至53歲)，包括2名菲律賓裔及巴基斯坦裔男子，他們牽涉今年1月至6月，至少134宗同類案件，涉款913萬港元，受害人損失金額由1500港元至95萬港元不等。警方同時起出3部電腦、14部手機，18張銀行卡等證物。

被捕人士分別負責借出個人戶口收取款項，他們已獲准保釋候查。案中受害人分別任職學生、主婦及無業等，年齡為16至56歲，主要負責一些服飾、飾物及家電等產品的「刷單」活動。其中損失最大的受害者為一名女護士，她協助刷單超過20次。

網絡安全及科技罪案調查科警司張天樂稱，新加坡警方發現當地有同一詐騙集團，於香港及新加坡同步運作，其後在當地拘捕23男4女(16至53歲)，涉嫌處理犯罪得益及借出個人戶口。今年年初至5月，新加坡共接獲超過300宗網上騙案，涉款1900萬港元。

警方新界北總區刑事總部行政及支援警司張文俊指，近期有騙徒窺準本港失業率高企，針對求職者心急「搵快錢」的心態而進行詐騙，警方於今年1月至5月，錄得255宗網上騙案，比去年同期多4倍。網絡安全及科技罪案調查科總督察張偉豪則指，網絡世界非無法可依，市民不要以身試法。