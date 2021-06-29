港府公布《香港清新空氣藍圖2035》　目標空氣質素媲美國際宜居城市

本港空氣質素一向欠佳，政府今日(29日)公布《香港清新空氣藍圖2035》，制定長遠改善空氣質素的目標。《藍圖》訂立目標本港需在2035年前，成為空氣質素媲美國際大城市的宜居城市，最終目標為空氣質素全部符合世界衞生組織《空氣質素指引》的最終指標，相關指標將會每5年一檢。不過，該《藍圖》卻未有訂立清晰減排指標，亦未有提及有關開放電網等發電策略。環境局局長黃錦星表示，今年下半會再推出更新版《香港氣候行動藍圖》，屆時會公布新低碳發電策略，再詳細公布各項指標，着大家「再等一等」。

為達致相關目標，《藍圖》會採取六大主要行動，包括綠色運輸、宜居環境、潔淨能源、全面減排、潔淨能源、科學管理、區域協同等。綠色運輸方面，本港正推廣《香港電動車普及化路線圖》，訂下2035年或之前需停止新登記燃油私家車的目標，以達致2050年前車輛零排放。黃錦星表示，目前每5架新登記私家車輛就有1架為電動車，有信心未來會繼續增加。

發電是本地溫室氣體的最大排放源，黃錦星強調， 在本地增加可再生能源發電比例將會是未來工作重點，尤其是針對氫能在香港的應用，但提高至多少比例則未有提及，《藍圖》中亦未有提及開放電網，黃錦星被多次問及會否研究再開放內地電網引入核電時，僅稱今年下半會再推出更新版《香港氣候行動藍圖》，屆時會公布新低碳發電策略，將提及相關開放電網的情況，請大家「再等一等」。

對於有意見質疑《藍圖》未有訂下清晰目標，空氣質素媲美國際大城市的目標過於虛無縹緲。環境局副局長謝展寰指出，綜觀亞洲，香港的空氣質素水平已接近新加坡，但與東京有一定距離，至於全球方面仍遠不及巴黎的空氣質素，該《藍圖》的目標則為15年內媲美一流國際，起碼要追上東京、巴黎。

環境保護署副署長馮浩然續補充指，目前無一個城市的空氣質素是完全符合世衞標準，而本港目前在12項參考指標中，有6項已達到世衞標準。其中，臭氧仍是空氣污染的一大棘手問題，因臭氧的前驅物，包括氮氧化物及揮化物互相產生化學作用而產生，他相信本港未來短日子仍有少上升，但隨着政府的一系列減排措施，未來相信臭氧量會有所回落。