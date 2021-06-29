壹傳媒高層相繼被捕　黎智英服刑第74日　妻女愁爆探監

《港區國安法》生效後，壹傳媒先後有10人涉違反該法，旗下3間公司資產亦被凍結。正在赤柱監獄服刑的黎智英本身亦多案纏身，今日(29日)是黎智英被判刑第74日，黎的妻子李韻琴及女兒到赤柱探監，兩人落車時「頭耷耷」，不發一言，令人感覺愁眉深鎖。

今午約3時15分，李韻琴及黎智英的女兒乘坐由司機駕駛的車輛到赤柱監獄門外，二人落車後，即登上監獄接載探監人士的接駁車進入監獄，黎的女兒手挽着紙袋，內裏似是載着物件，未知是否探監用的物資，她們對上一次探監，是本月18日。黎智英現為定罪在囚人士，親友每月基本只有2次探訪機會，探訪限時30分鐘，每次不得超過3名探訪者；而在囚人士亦可每月為其家人申請額外增加2次特別探訪次數，即一個月最多探訪4次。

現年73歲的黎智英多案纏身，除了8.18、8.31兩案，他還被控組織和參與前年10月1日的未經批准集結；2020年6月4日在維多利亞公園煽惑他人參與未經批准集結；隱瞞壹傳媒大樓所在地段租契條款；違反《港區國安法》等。保安局上月運用《港區國安法》第43條凍結黎智英持有壹傳媒71%股份，估計超過3億港元，另有3間本地銀行帳戶內的資產亦被凍結。