中大職員認偽造標書　同事脫罪後獲准翻案

中文大學伍宜孫書院一名女院務主任，被指在書院工程項目招標過程中，將項目判予妹夫的公司，卻未有向校方申報2人的親戚關係及隱瞞利益衝突。其妹夫又涉與2名書院職員串謀，以名下其他公司及冒充他人公司去發出虛假報價，以營造有其他公司競標的假像，從而獲得書院49個項目工程，涉及的工程費用逾210萬港元。該女院務主任、其妹夫及2名職員事後同被廉署拘捕，其中女院務主任等3人早前在區院否認公職人員行為失當及偽造等控罪，受審後被裁定罪名不成立。餘下一名已認罪的職員在其餘3人被判無罪後，就申請推認罪答辯，今天（29日）獲法官批准，其案件押後至明年3月9日再訊。

4名被告依次為公司東主彭兆衡（38歲）、院務主任李珮珊（43歲）、伍宜孫書院行政主任石曉風（40歲）及善衡書院二級計劃協調員梁祐誠（36歲）。彭被控5項偽造罪，另分別與石及梁被控2項串謀詐騙罪。而李則被控1項公職人員行為失當罪及屬交替性的欺詐罪。3人被裁定罪名不成立，而梁早前已承認控罪，但他在另外3名被告被裁定罪脫後，申請推翻認罪答辯獲批。控方並會就3名脫罪被告的案件，以案件呈述方式提出上訴，故梁的案件將待有關上訴程序完成後再行提訊。