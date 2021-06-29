許智峯不滿戶口遭凍結逾半年　滙豐：依循當地法律處理

目前被警方通緝、去年底潛逃英國再轉至流亡澳洲的前議員許智峯今(29日)在社交平台發表聲明，指滙豐銀行已凍結其戶口逾半年，猶如永久侵吞資產，認為滙豐須公開交代。滙豐發言人回應東網查詢時表示，不能評論相關帳戶的事宜，但所有個案的處理，滙豐都必需符合當地的法律法規。

許表示，自去年底他和家人的滙豐銀行戶口及信用卡被凍結，半年間香港警方沒有就案件的調查進度公開任何資料，亦無提供任何證據，無人被拘捕、起訴或通緝，亦沒有任何進一步法律程序。許質疑案件是否如警方所指涉「洗黑錢」，甚至違反《港區國安法》，或純粹打壓他。

許又稱，按他取得的法律意見，凡警方根據《有組織及嚴重罪行條例 》向銀行發出「不同意處理信」（letter of no consent)要求凍結某人戶口，該信的有效期不可超過6個月，而如今6個月已過，他批評滙豐做法明顯違規，猶如永久侵吞私人財產。他反問在沒有進一步法律程序下，難道銀行可以永久凍結客戶的私人財產，而沒有合理時限，又促滙豐公開交代。

滙豐發言人回應東網查詢，指不能評論相關帳戶的事宜，無論在哪個市場營運，包括這個個案的處理，滙豐都必需符合當地的法律法規。