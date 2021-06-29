大廈法團前司庫訛稱聘文員　14年間詐騙逾16萬元判緩刑

一名深水埗住宅大廈業主立案法團前司庫，訛稱聘用一名兼職文員以詐騙法團支付服務費長達接近14年，涉款共約16.5萬港元。該司庫今（29日）在西九龍法院承認一項欺詐罪，被判入獄3個月，緩刑2年。主任裁判官徐綺薇表示，被告有計劃地安排詐騙勾當，勾當歷時長並違反誠信，但信納被告曾為該法團執行相關秘書工作，以及考慮到他承認控罪及有悔意，願意向法團歸還全款，遂判他緩刑。

被告譚炳煥，現年79歲。案情透露，被告自2002年至2018年中出任深水埗長沙大樓法團司庫。根據法團的政策，法團成員執行法團職務不會獲發薪金或津貼。該法團於2003年9月決議通過僱用一名兼職文員處理秘書事務，一名聲稱由被告介紹的人士獲聘。法團自此每月向該兼職文員發放一張1000港元支票作為秘書服務費。2003年10月至2017年6月期間，該法團支付秘書服務費共約16.5萬港元。

廉署調查顯示，該名獲法團聘任的兼職文員，其實是被告虛構出來的人物，有關秘書工作由被告負責處理。被告簽署確認兼職文員收妥秘書服務費，但自己收下有關費用，並將款項存入自己的銀行戶口，或屬於其家庭成員但由他操作的銀行戶口。