廚師管鋼棒藏武罪成　還押下月判刑

2020年6月底，一名17歲男子在旺角被搜出一支彈簧鋼棒，和一面疑印着疑有港獨含意口號的旗幟，他解釋指是購買作遊行之用。該男子被控在公眾地方管有攻擊性武器罪，他否認控罪受審，今（29日）在西九龍法院被裁定罪成。裁判官香淑嫻指，被告的辯解不合情理，不乎邏輯，不相信該鋼棒是旗杆，下令被告還押至7月13日判刑，期間為被告索取背景、勞教中心及更生中心報告。

現年18歲被告梁錦濤，報稱任職廚師。他被控於在2020年6月30日，在旺角豉油街近西洋菜南街攜有一支彈簧鋼棒。警員早前供稱，當日巡邏時，與被告迎面行過，他見被告低頭急步行走，遂上前截查。結果在被告背囊搜出一個盒，內藏涉案彈簧鋼棒，另搜出一面旗幟，旗上寫着有疑含港獨意思的口號。被告出庭自辯時稱，自己當日約了網友，在旺角交收旗幟和旗杆，他當時因趕時間，只拿出了半截旗杆檢查，亦沒有完全打開旗幟查看便離開。被告又指，購買該些物品是想在遊行中使用。

裁判官今裁決指，案中搜獲的旗幟長約60厘米，而涉案鋼棒伸展後長約40厘米，兩者並不配合。而且，被告明確指出購買旗幟是為了遊行時使用，但被告卻稱只曾粗略查看旗幟，且沒有檢查是否可以正常操作。裁判官質疑被告如何確認是自己想要的物品，形容其說法不合常理。而涉案鋼棒當時放在盒內，內有使用說明書，故確信被告知悉涉案鋼棒的材質及操作，裁定被告是在無合理辯解下攜有該鋼棒。