港鐵計劃更換東鐵綫約15萬噸道碴　料10年內陸續完成

港鐵計劃更換東鐵綫全線約15萬噸道碴，預計10年內陸續完成。港鐵表示，有關更換工程覆蓋東鐵綫整個主行車線及道岔位置，為免影響鐵路運作，工程只會在晚上非行車時間短短兩小時內進行。由於該段時間仍有其他路軌維修工程需進行，港鐵指單以小型機械進行工程，遠未能追上更換進度，故會引入大型道碴吸取運送機，增加效率。

港鐵向北區區議會交通及運輸委員會提交文件，指全長約68公里的東鐵綫對上一次完成全線更換道碴為1995年，今次計劃引入的大型道碴吸取運送機已於5月付運，並完成組裝，正進行測試，若過程順利，可於今年年中運作。該機械可一邊以吸管移除現有道碴，同時置入新道碴，並進行搗固及平整，使工程更具效率。該機械亦可盡量避免臨時調整其他路軌設施來配合工程及還原有關設施，並降低損壞軌道旁設施的風險等。

港鐵續稱，該機械在同一時間進行多項工序，難免產生一定聲響，工程團隊在採購有關機器時已列出一系列減少聲響的裝置，包括在機械合適位置安裝有效滅聲設施以在源頭減少聲響，部分工程位置亦已設有消減行車聲響的隔音屏障或隔音罩，團隊會在其他位置加裝臨時隔音屏障圍封有關路段等。

根據資料，道碴是指用作承托軌道枕木的碎石，鐵路系統內不少露天段的路軌均以道碴承托，其中東鐵綫全線路段均鋪設道碴。道碴是常見的道床結構，作用是減少列車行經路軌時所產生的震動及聲音、承托路軌枕木、防止路軌移位及使排水更容易。不過，道碴會隨列車行駛次數增加、負重增加而出現損耗，故必須定期按需要整固及更換不同位置的道碴，以確保行車安全暢順。