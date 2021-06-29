筲箕灣明華大廈過渡性房屋獲2000萬資助　料可建200單位

本港土地供應緊絀致一屋難求，許多基層仍屈居於環境惡劣的劏房單位。為紓緩問題，當局推過渡性房屋協助公屋輪候市民改善生活環境，「支援非政府機構推行過渡性房屋項目的資助計劃」評審委員會於今日（29日）上午透過視像舉行第6次會議，評審委員會同意資助香港房屋協會建議的筲箕灣阿公岩道明華大廈過渡性房屋項目，計劃的總撥款額為2000萬港元，預計可提供約200個單位。

此過渡性房屋項目預計受惠人數可達400人，項目將會改裝現有住宅樓宇內的空置住宅單位，而每個單位更會附設浴室及煮食空間，預計該項目之工程開展日期為2021年第4季，而第一批單位的竣工日期亦同樣於2021年第4季完成，至於餘下的114個單位將於2023年第4季竣工，料項目將會營運約6年。

房協回覆東網查詢時表示，自2018年起先後於待重建的出租屋邨推出「暫租住屋」，而下一個選址為正進行重建的明華大廈。就評審委員會同意資助明華大廈的過渡性房屋項目，房協表示歡迎，相關詳情將適時公布。