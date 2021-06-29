照顧者壓力爆煲或釀悲劇　社福機構推在家暫托服務等支援計劃

近年不時出現照顧者壓力爆煲的家庭慘劇，揭示本港對照顧者支援不足的問題。有社福機構聯手推行賽馬會友「伴」同盟護老者支援計劃，並於今（29日）舉行計劃的啟動禮，預計為全港1,400個家庭護老者提供支援，包括在家暫托服務等，亦會為320名資深和前護老者進行義工和進階照顧訓練，以鼓勵已「退役」的護老者向新手護老者分享經驗。

聖雅各福群會及香港老年學會等5間社福機構，獲香港賽馬會慈善信託基金捐助，聯手推行賽馬會友「伴」同盟護老者支援計劃，推動「退役護老者」以過來人身份，向新手護老者提供關懷、經驗分享，甚至協助在家暫托，讓他們得到喘息空間。

勞工及福利局副局長何啟明出席計劃啟動禮時表示，護老者工作非常辛苦，精神壓力龐大，認為計劃有助解決上述問題，對此表示支持。香港大學秀圃老年研究中心總監樓瑋群則指，經過約4個月的評估，初步研究顯示護老者參加該活動後，不但增加更多護老知識，亦更相信自己能夠助己助人，認為計劃為護老者及長者帶來適切援助。

護老者袁小姐指出，其父需要長期「聞氧氣」，不能走動，母親亦患有俗稱「老人癡呆症」的認知障礙症，故兩年前開始與父母同住，以便貼身照顧。不過，由於要全天候照顧父母，沒有時間覆診自身舊患，加上父親早前離身，心情愈見暴躁，甚至在缺乏協助下曾萌生傷害長者的念頭。她指參加計劃後，有助放鬆心情及有時間覆診。