海關元朗截貨櫃車檢3千萬元私煙　司機及跟車同被捕

香港海關早前收到線報，指有不法分子進行販運私煙活動，經約一個月的監視後，昨晚(28日)在元朗及天水圍一帶採取反私煙行動，成功搗破一宗大型私煙案件。行動期間，關員在朗天路截查一輛貨櫃車，在貨櫃內搜獲約1,100萬支懷疑私煙，市值約3,000萬港元，應課稅值高達2,100萬港元，並拘捕兩名分別為貨車司機及跟車的男子(44及52歲)。

海關稅收罪案調查科高級調查主任葉立文表示，私煙集團利用漆黑環境進行私煙活動，以增加海關執法難度，亦相信集團將貨櫃運至偏僻地方後，再用迂迴路線將私煙分拆及流入市區，以增加海關追查難度。案件仍然調查中，不排除有更多人被捕，將進一步調查私煙來源及去向。

海關於今年至今已緝獲超過2.14億支懷疑私煙，數量已超過去年全年的總和。海關將繼續於不同層面，包括邊境進出口、市內儲存及分銷、街頭販賣等方面，全力打擊私煙活動。

海關重申，走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人若輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可判罰款200萬港元及監禁7年。而根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙，即屬違法，一經定罪，最高可判罰款100萬港元及監禁兩年。