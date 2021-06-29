交諮會今年首季接5,492宗投訴　屯赤隧道入口設計失當遭投訴

屯門赤鱲角隧道公路去年底通車，惟進入屯門出入口前必需經龍富路迴旋處急彎，限速規定亦奇怪，經常被批易引起意外。交通諮詢委員會轄下的交通投訴組今年首季接獲一名市民投訴，指擔憂該處安全問題，認為龍富路速度限制需由時速50公里增至70公里，又在短距離內突然減至時速50公里，對道路使用者構成危險。運輸署稱已制訂速度限制檢討工作小組，並在該處進行一系列短期交通改善措施。

交通投訴組今(29日)公布今年首季報告，並指已把有關龍富路迴旋處投訴轉介運輸署跟進，署方稱一直密切監察有關迴旋處在屯赤隧道通車後的交通情況，並已與警方及路政署合作，以檢視和改善該迴旋處的設計。該署稱已實施一系列短期交通改善措施，包括提供額外黃色橫條標記、「慢駛」道路標記、「迴旋處在前」及「道路向左急轉」的警告標誌，以及在迴旋處前面200米而非100米開始實施每小時50公里的速度限制。

至於投訴數字方面，今年首季投訴組共接獲5,492宗投訴及建議，較上季下跌約17.2%，其中80%主要與公共交通服務有關，季內共有85名駕駛者經調查後，最終被警方票控。報告指，季內共接獲1,934宗有關專營巴士投訴，按季上升21.4%，針對九巴、新巴及城巴投訴均錄得升幅；的士相關投訴則按季下跌12.2%。

報告亦提到，投訴組委內接獲42宗電動可移動工具，較2019年全年的9宗多出接近4倍，投訴主要關於使用人罔顧他人安全，以及在行人路、單車徑及行車道上非法使用有關工具等。