英國客機禁飛在即　國泰趁機搶錢　尾班機單程叫價1.6萬元

英國當地變種病毒肆虐，本港昨日(6月28日)公布周四(7月1日)起將英國列為A1組極高風險地區，同時禁止英國客機抵港。措施來得突然，大量原定暑假返港的英國留學生措手不及，不少人利用最後黃金時間搶機票趕及措施生效前入境。死線前夕、即明日(6月30日)有3班「尾班機」由倫敦希斯路機場抵港，目前僅餘國泰航空仍有機位，但單程機票高昂至1.6萬港元。行程被打亂，港人要臨時取消檢疫酒店訂房，有酒店最初拒絕退還高達2萬港元的房費，但最後願安排全數退款。

港府對英國啟動地區性航班熔斷機制，將禁止所有當地民航客機來港。不少打算暑假回港的當地港人叫苦連天，批評措施公布得太遲，令一早做好準備回港的人士無所適從。當中英國航空已表示願向旅客提供機票的全額退款或重新預訂。不少港人就趁措施生效前入境，明日共有3班客機由倫敦希斯路機場抵港，維珍航空VS206及英國航空BA031的機位已滿，國泰航空CX252仍有剩餘機位，但單程機票高達約1.6萬港元。

有目前逗留英國的留學生向東網表示，原計劃7月暑假回港，一早已預訂九龍維景酒店21晚的房間作檢疫。該學生日前致電酒店查詢退房安排，卻獲告知其已全數支付的2萬港元訂房費用無法退款，只能更改不遲於8月31日的其他訂房日子。學生認為港府要房客承擔新措施帶來的損失並不合理，批評檢疫酒店措施對顧客沒保障。他又指措施嚴重打亂回港行程，即使能更改其他日子，亦未必能如期入住，變相是完全損失全數訂房費用。

九龍維景酒店公關部最初回覆表示，顧客的訂房同意書已清楚列明任何情況下已支付的房費均不獲退款，後指經商討後，願意向顧客作全數退款，亦可更改其他訂房日子。酒店指預計受影響的顧客有200多人。