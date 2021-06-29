林鄭月娥民望下跌僅得29.8分　60%受訪市民不滿意政府表現

政府和特首林鄭月娥的民望一直低落，香港民意研究所今（29日）公布最新特首及特區政府民望調查數據，結果顯示以100分為滿分，林鄭月娥僅得29.8分，較兩周前的下跌0.5分，遠較合格分數低。

香港民意研究於本月21至25日用電話訪問了1014名市民，結果反映受訪者對林鄭月娥的支持率只有17%，反對率則高達70%，而當中43%的受訪者更給予她0分。在政府表現方面，24%的受訪者表示滿意，惟表示不滿意的受訪者仍佔60%，超過一半，亦有52%的受訪者對政府表示不信任。另外，受訪者對民生、經濟及政治的的滿意率淨值分別為負36百個百分點、負38個百分點和負41個百分點，3個滿意淨值均為負數。

臨近7月1日，民意研究所亦設一年一度的特區成立周年調查，在中國國民自豪感調查中，41%的受訪者表示對身為中國國民感到自豪，較去年上升7%，是2010年6月以來的新高，沒有感到自豪的受訪者佔55%，亦較去年下跌8%，為2010年6月以來新低。

在中央政府對港政策評價方面，35%的受訪者持正面評價，45%的受訪者則持負面評價，淨值仍出現負數，為負10個百點。