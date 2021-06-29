曾譴責校園暴力行為　陳德章及汪寧笙獲中大委任副校長

香港中文大學有人事變動，中大校董會通過委任伍宜孫書院院長陳德章，及晨興書院院長汪寧笙（Nicholas Rawlins）出任大學副校長，任期均為3年，今年8月1日起生效。就今年初校園保安被撒粉案，二人曾發聲明譴責中大生行為，指絕不容忍任何形式的暴力及違法行為。

另外，校董會再度委任生物醫學學院生物醫藥科學講座教授陳偉儀，繼續擔任副校長（策略發展），任期3年，由今年8月1日起生效。至於兩名現任中大副校長霍泰輝及吳基培將於8月1日起卸任，中大對二人的辛勤服務與傑出貢獻深表感謝。

根據資料，陳德章於1993年加入中文大學，現為中大醫學院李樹芬腫瘤學講座教授、研究院院長，以及伍宜孫書院院長，曾任中大醫學院副院長（外務）及腫瘤學系系主任。汪寧笙則是中大晨興書院院長，曾擔任英國牛津大學副校長，專責大學發展及對外關係。

中大在今年初發生保安被撒粉案，事件中4名中大生被捕。校長段崇智、陳德章及汪寧笙等多名管理層其後發聲明，指大學絕不容忍任何違反大學規則及多元共融精神、破壞校園秩序及大學聲譽、以及任何形式的暴力及違法行為。聲明又指，所有人須為自己言行負責，大學並非法外之地，任何人因其違法行為而受到執法部門跟進，大學不能袒護他們，須配合調查工作。