太空館天象廳翻新後7.1重開　推全新節目帶觀眾尋幽探秘

香港太空館天象廳經大型翻新工程後，將於7月1日重新開放，同日上映全新天象節目《天外有天》、全天域電影《古洞透天機》及立體球幕電影《穹蒼解密3D》。節目票價為24港元（前座）和32港元（後座）。門票明（30日）起於太空館票房和城市售票網發售。

是次天象廳翻新為歷年來最大規模，主要工程為更換天象廳的屏幕。新設計採用最新NanoSeam技術，令直徑23米的半球形屏幕帶來無縫拼接的觀賞體驗，影像更清晰、色彩更亮麗。其他設備包括數碼天象投影系統、音響系統、控制室和製作室，亦全面提升至最新技術水平。

太空館挑選了3齣全新節目於翻新後的天象廳播放。天象節目《天外有天》呈現逼真壯麗的太陽系模擬場景，利用在太空任務中蒐集的真實數據製作而成。觀眾將先跟隨美國太空總署太陽神任務的登月艙「鷹號」遊覽月球表面，再隨其他探測器穿越盤繞土星的光環，以及俯瞰其他遙遠星球上的活躍火山和深埋地下的海洋。

全天域電影《古洞透天機》則跟隨古氣候學家吉娜‧莫絲麗博士和她的資深洞穴探險隊展開一場刺激的冒險旅程，前往法國、冰島、巴哈馬群島、美國和墨西哥的尤卡坦半島探尋陸上和水底的古老洞穴，透過收集歷經千年歲月的石筍樣本，解開地球氣候變化的秘密。

立體球幕電影《穹蒼解密3D》帶領觀眾展開一場沉浸式科學之旅，在世界頂尖科學家的嚮導下參觀激光干涉儀重力波觀測站，以及一睹人類史上建造過最大型的機器——大型強子對撞機的內裏乾坤，了解科學家團隊如何利用各種強勁的科學儀器破解宇宙的種種謎團。