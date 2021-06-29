政Whats噏：未能做到以人為本　議員促政府把握改革時機

近年香港社會環境複雜多變，但港府官員同埋公務員似乎未能因應時局，表現遭人詬病。繼立法會上星期討論官員問責制，議員張國鈞同埋陳恒鑌繼續力數政府管治問題，促請優化問責制。

兩位議員今日(29日)雖以主持人身份出席圓桌會議，不過都忍唔住評論幾句。張國鈞話好多時都喺立法會批評政府，覺得行政系統內未能做到以人為本，係最影響管治質素嘅問題。佢希望趁住香港呢幾年嘅關鍵時刻進行3方面改革，包括優化問責制、公務員制度以及地區行政制度。

有意見認為，政府問責官員係一份筍工，但陳恒鑌反而認為係冇階梯、冇培訓、冇前途！皆因完成5年任期後都唔知有冇得留低，況且缺乏旋轉門啊。

同場有學者同意兩位議員嘅見解，又指問責官員入到班子先至互相認識，又點會建立到一個好團隊呢？學者亦提及問責官員大多由公務員晉升，照章辦事嘅文化早已經不合時宜喇。譬如面對疫情，根本就冇得跟程序制訂應對方案。

其實立法會上星期先討論完官員問責制已經名存實亡嘅問題，作為觀眾嘅同場學者好認同議員批評，佢質疑問責官員入到班子先初相識，又點會建立到一個好團隊呢？學者亦提及問責官員大多由公務員晉升，照章辦事嘅文化早已經不合時宜喇。就例如面對現今爆發嘅疫情，根本冇得跟程序制訂應對方案啊。