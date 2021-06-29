港男肥胖比例較女士高　6成中年男士體重超重

港人饞嘴非新鮮事，香港食安中心今(29日)公布調查發現，本港男士肥胖的比例較女士高，30至64歲有6成男士超重，情況更有年輕化的趨勢，在30至49歲男士群組中，有42.4%人達至肥胖組別，相反同群組的女士，只有19.8%的人為肥胖。

香港食安中心今公布第二次全港性食物消費量調查，食安中心在2018年4月至2020年2月期間訪問3,752名受訪者，以面談及電話訪問形式，他們食物消費量的資料，同時了解他們的體重及身高等，並用世界衞生組織的建議，體重指標分類(BMI)為他們分為四個類別，包括過輕輕(低於18.5)、適中(18.5至23以下)、超重(23至25以下)和肥胖(25或以上)。

是次調查發現，男士肥胖比例較女士高，在30至64歲的群組，有超過6成男士在超重以上的組別，而肥胖組別的人有4成多，而超過65歲以上的群組，超重以上的組別數字回落至5成5；相反在女性群組內，要來到在50歲以上的群組，才有超過5成的人在超重以上的組別，達至肥胖標準的只有3成多，反映男士在較早年齡會較易肥胖。另外，是次男性及女性受訪者的整體平均體重指標分別為24.07及23.01，稍高於在在2005至2007年間調查的數字，當時整體平均體重指標分別為23.7及22.7。

另外，調查亦研究受訪者每日進食食物的分量，除普遍的穀物、蔬菜、水果等主要糧食分量較高外，港人較愛吃點心，每人每天消費量為48.05克，燒味鹵味的每天消費量則為15.34克，而其他一向受歡迎的食物，如刺身及壽司和漢堡包每天的平均消費量，僅佔點心的1成左右，薄餅則更低。由於是次受訪者中約50%的人年齡在50歲或以上，或與年長一輩喜歡「一盅兩件」的飲食習慣有關。