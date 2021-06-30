國安法一周年：117人落網縱火案大減80%　議員：止暴制亂

《港區國安法》於去年6月30日生效，迄今剛一年，警方國安處人員在新例落實後共拘捕117人，55%相關人士及3間公司已遭檢控。據保安局比較國安法實施前後6個月的罪案數字，期內縱火案大跌80%、刑事毀壞案減少40%，香港的整體罪案數目亦減少4%，保安局認為國安法能有效撲滅罪行，有議員認為國安法填補了本港法律在保護國家安全方面的漏洞，產生明顯阻嚇作用，瓦解了反中亂港的黑暴勢力、組織，煽動仇恨及威脅國家安全的違法媒體亦被停刊等，能夠真正止暴制亂。

保安局表示，前年反對修訂《逃犯條例》爆發連場衝突後，不法團體及人士的行動令本港罪案數字上升了9%，去年罪案數字亦繼續上升7%，至去年中，國安法頒布實行後，今年第一季全港罪案數字迅即下跌約10%。社會上無視法律的行動亦大大收歛。

執法方面，截至本月28日，警方國安處共拘捕了117名涉案人士，包括95男22女(15至79歲)，當中近55%即64人及3間公司被檢控。司法機構發言人指出，截至6月18日，各級法院共接獲約40宗與《港區國安法》相關的刑事案件，一如與社會事件有關的案件，所有刑事案件均會先由裁判法院處理，部分或會按司法程序轉由更高級別法院處理。

本身為大律師的立法會保安事務委員會副主席容海恩表示，從《港區國安法》實施後被捕及檢控人數來看，國安法是行之有效且具阻嚇性的法律，填補了本港原有法律的國安漏洞，重擊了反中亂港勢力及組織，連經常「唱衰」本港的《蘋果日報》亦被控違反國安法，現已停刊，認為國安法有止暴制亂的作用。她認為，本港下一步是應盡快為《基本法》第23條立法。

至於已被捕人士中，超過40人已還押多時，最長的超過300日，容認為，他們所牽涉的罪行嚴重，影響國家與本港的安全和利益，例如《蘋果日報》呼籲外國制裁本港，故要考慮如何即時堵截有關事件。她指，理解相關人士不被保釋的原因，認為是合法合憲。

國安法落實一年後，容認為本港在文化、教育、選舉及宣誓等各方面還須加強，她舉例，早前西九文化區M+博物館館藏一幅藝術家艾未未向天安門廣場「舉中指」作品，涉嫌違國安法；有公共圖書館被發現其「館長之選」的推薦書籍書架上，竟被人擺放多本涉違國安法的壹傳媒黎智英著作，容認為這些情況也不容忽視，應該大力打擊。

有處理過《港區國安法》案件、不願透露姓名的法律界人士認為，國安法已實施一年，至今法律界仍有不清晰的地方。他舉例，即使案件未正式開審，但怎樣向法庭提出、使其考慮被告不會再干犯國安法罪行及處理其保釋申請，目前這個程序仍頗含糊。