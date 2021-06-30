亞氏保加症女生憑音樂走出困境　立志成音樂教師助弱勢

香港浸會大學學生林蘊琪(Teresa)從小較為固執，不太懂得與他人相處，加上情緒不穩定，中、小學階段被同學排斥。她高中時確診亞氏保加症、思覺失調及情緒病等，曾多次入院及需要「吃重藥」，伴隨的副作用包括有睡意和疲倦等，難以集中精神，一度令她在考試時入睡。學業及日常生活大受影響，她慶幸有音樂可以抒發情緒，亦獲音樂老師鼓勵。林先後升讀副學士及學士學位，未來想擔任一名音樂教師，與弱勢學生同行。其奮鬥經歷令她獲「司徒華獎」嘉許。

蘊琪在中、小學就讀主流學校，因不善於與人相處，一直受同學排斥，直至她確診亞氏保加症，「原來我說話技巧不佳，是因為有病」，確診反令她稍為釋懷。她在6歲起學鋼琴，自此音樂成為生命中不可缺少的部分。她形容，不論是演奏還是作歌，音樂可以令她抒發情緒，「不可能隨時找別人傾訴，但音樂就可以」。

疾病經常令她陷入低落情緒，曾出現幻聽，有自殘行為及自殺想法，高中期間她曾因病入院，影響她備戰文憑試。雖然學業成績有影響，幸得到音樂科教師及鋼琴教師的鼓勵，她考取鋼琴演奏級，在音樂上有所突破。Teresa表示，「病不是我的全部，只要不放棄、堅持，都有很好的人生。」她先後升讀副學士及浸大音樂文學士，未來望成為一名音樂教師，鼓勵在主流學校被忽略的學生。

另一名獲獎學生，浸大社會工作學士四年級生袁嘉鎂，中五時患上血癌，經歷兩年多的治療，雖然目前已康復，但治療時服用類固醇引致骨枯，令她不能做劇烈運動及長時間站立，右腳須接受微創手術，但醫生指她未來或要進一步做換骹手術。嘉鎂自言十分「為食」，亦不時與家人鑽研食譜，她曾在「願望成真基金」支持下到巴黎藍帶廚藝學院學習製作糕餅。她認為未來成為社工後，糕餅亦可成為社工及服務使用者交流或建立關係的渠道。