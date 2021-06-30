東方日報A2：黑暴密謀暗殺　萬警7‧1反恐

明日是7‧1回歸24周年，惟黑暴仍死心不息，部署驚天大陰謀。警方昨拘捕兩名男子，在二人寓所檢獲1.5公斤可製成爆炸品的原材料、5支仿製槍以及580發工業用的石屎釘槍彈，二人更在社交網站聲稱要殺死知名政治人物及血洗警署，警方相信他們是要趁喜慶日子製造大規模傷亡，幸及時被制止。另外，警方雖反對3個團體於7‧1舉行遊行，而有關團體的上訴亦已被駁回，但有網民揚言打算在7‧1到銅鑼灣「行街」或「購物」。據了解，警方7‧1將出動逾萬警力於全港各區候命，並會派出反恐特勤隊戒備，亦不排除圍封維多利亞公園部分地方及在3條過海隧道截停車輛搜查。

警方有組織罪案及三合會調查科昨分別在藍田及大埔拘捕兩名男子，其中一人姓李（29歲），報稱無業，另一姓張（32歲），報稱任職地盤散工。警方在藍田單位檢獲7包、重1.5公斤的粉末，初步確定是硝酸鉀、硫磺和糖漿，均為可製造炸藥原材料；並檢獲約580發工業用的石屎釘槍彈，這些釘槍彈內藏火藥，而管有釘槍彈，須取得合格證書及法例訂明的用途，否則被視為無牌管有彈藥。另外，在單位內檢獲槍械部件，包括槍管及扳機，以及製造槍械及彈藥的草圖。而在大埔單位的房間內，警方發現5支仿製槍械，亦在單位內檢獲兩名被捕人士討論製造槍械彈藥的通訊紀錄。

有組織罪案及三合會調查科署理總警司何振東表示，檢獲相關證物地點是高密度住宅單位，高危險性低穩定度物品一旦發生意外，造成的傷害是非常嚴重，檢獲的粉末可以製造成1至1.5公斤的黑炸藥，殺傷力不低，被捕人士的圖謀仍在調查中。被問及案件是否與7‧1有關，何稱不排除有人是想趁喜慶日子，對無辜市民作出傷害。

至於被捕人稱想殺死誰人及在哪個地方施襲，何則表示案件仍在調查中，未有透露。據消息指，涉及的知名人士是政治人物，血洗的地方是警署。他斥社會上仍有一小撮人死心不息，想破壞社會安寧，但自去年《港區國安法》實施後，香港已回復秩序，警方會提高警覺，繼續保護市民生命財產及香港安全穩定。

有組織罪案及三合會調查科警司鄒旺忠表示，以往大部分的槍械均以拆件形式，從海外網站以郵寄到港，今次有人在五金店購買器具，以粗糙方式自製模仿槍械發射原理的部件。另外警方相信有人用合法途徑購買工業用的石屎釘槍彈，透過獲取內部的火藥加上自製爆炸物，以製造子彈用於非法用途。警方以「煽動意圖」、「製造、存有炸藥意圖危害生命財產」、「無牌管槍械或彈藥」及「管有仿製槍」罪將二人拘捕，他們正被扣查。

另外，在各大討論區中，亦可見有零星網民隱晦地表示，打算於7‧1當日到銅鑼灣及旺角等地聚集，呼籲「企出嚟啦香港人」、「放假想行吓銅鑼灣」、「Sogo（崇光百貨）睇人過馬路」、「無得遊行，大家一齊上街慶祝Canada Day（加拿大國慶日）」等。據了解，由於黑暴仍有蠢蠢欲動之勢，警方當日會嚴陣以待，將部署逾萬警力，從早到晚以高姿態在全港多區巡邏，亦會出動反恐特勤隊戒備。據悉，當日警方5個總區應變大隊隨時候命，會在多區布防，亦會留意街站有否違反禁聚令及《港區國安法》等。

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